В коррекционных школах Томской области проведут модернизацию

Более 65 млн рублей направят на модернизацию коррекционных школ в Томской области. Образовательные учреждения получат новое оборудование и дидактические материалы.

Поддержка рассчитана для школ в Томске, Асине, Стрежевом, Бакчарском, Томском и Кожевниковском районах. В них учатся 1,1 тыс. ребят, в том числе 878 детей-инвалидов. У учеников наблюдаются нарушения зрения, слуха, работы опорно-двигательного аппарата, сообщает РИА «Томск».

На средства, направленные в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», будет приобретено оборудование для мастерских, кабинетов психолога, дефектолога, логопеда. Также школы получат современные коррекционно-развивающие и дидактические средства.

Финансирование рассчитано на 2020–2022 годы.