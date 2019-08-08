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В коррекционных школах Томской области проведут модернизацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Более 65 млн рублей направят на модернизацию коррекционных школ в Томской области. Образовательные учреждения получат новое оборудование и дидактические материалы.

Поддержка рассчитана для школ в Томске, Асине, Стрежевом, Бакчарском, Томском и Кожевниковском районах. В них учатся 1,1 тыс. ребят, в том числе 878 детей-инвалидов. У учеников наблюдаются нарушения зрения, слуха, работы опорно-двигательного аппарата, сообщает РИА «Томск».

На средства, направленные в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», будет приобретено оборудование для мастерских, кабинетов психолога, дефектолога, логопеда. Также школы получат современные коррекционно-развивающие и дидактические средства.

Финансирование рассчитано на 2020–2022 годы.

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