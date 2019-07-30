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В Томске откроют 11 детских садов до конца 2022 года

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Власти Томска до конца 2022 года планируют открыть 11 детских садов в рамках национального проекта «Демография». Об этом во вторник, 30 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Вице-мэр города Константин Чубенко отметил, что на эти цели из бюджета всех уровней направят 1,6 млрд рублей. В 2019 году откроют один детский сад на Беревой улице, в следующем запланировано открытие детсадов на Ивана Черных и Иркутском тракте, пишет РИА «Томск».

По словам Чубенко, сады построят для решения задачи обеспечения детей яслями. Дополнительные места также появятся в частных детских садах и группах присмотра и ухода. В этом году были открыты 280 дополнительных мест.

24 июля сообщалось о том, что в Томске в 2019 году планируют открыть восемь новых ясельных групп в детских садах.

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