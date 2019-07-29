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Четыре детсада во Владивостоке строят с отставанием от графика

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Фото: Пресс-служба администрации Владивостока
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Во Владивостоке строительство четырех детских садов идет с отставанием от графика. Глава города Олег Гуменюк провел рабочую встречу с подрядчиками, на которой заявил о необходимости сдачи объектов в срок.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации, в рамках нацпроекта «Образование» возводятся два детсада на 120 малышей, один на 230 мест и один на 240. Отставание от графика составляет от нескольких дней до нескольких недель.

Глава города заявил, что нельзя позволить себе задержку, несмотря на ее объективные причины. Детские сады должны быть сданы до конца 2019 года.

Олег Гуменюк пообещал приезжать на объекты без предупреждения и поручил докладывать ему о ходе работ ежемесячно.

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