Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году

Две россиянки старше 60 лет в первый раз стали матерями в 2018 году. Об этом 15 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата.

«Такое бывает, как исключительные случаи, если здоровье человека позволяет», — прокомментировал ситуацию директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

Согласно данным службы, еще одна женщина старше 60 лет в прошлом году родила второго по счету ребенка. Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из которых первенцами были 65 младенцев, вторыми детьми — 78, третьими — 60, а четвертыми — 25. Пятым ребенком, рожденным у женщин в этой возрастной категории, стали 17 новорожденных.

Всего за 2018 год в России родилось 1,6 млн детей, из которых 340 тыс. родились вне брака.

Ранее в этот же день стало известно, что пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку за прошлый год, а 14 августа Росстат сообщил, что рождаемость в России в первом полугодии 2019 года составила 9,9 на 1 тыс. человек, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 8,3%.