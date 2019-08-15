Дело возбудили по факту падения младенца из окна в Красноярске

В Красноярске четырехмесячная девочка погибла после падения из окна. В совершении преступления подозревают ее отца.

Информация об обнаружении погибшего ребенка поступила от местных жителей. Так как были выявлены признаки травм, характерных для падения с высоты, правоохранительные органы рассматривают версию о том, что младенца выбросили из окна. В преступлении подозревают 44-летнего отца ребенка, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники правоохранительных органов проводят опрос очевидцев. По данным полиции, на момент задержания отец ребенка был пьян.