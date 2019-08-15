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В Омске отремонтировали семь дорог в рамках нацпроекта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Омске полностью завершен ремонт семи объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет об улицах Транссибирской, 70 лет Октября, Енисейской, Гагарина, о Черлакском тракте и трассах в направлении поселков Учхоз и Большие Поля.

Продолжается устройство пешеходных тротуаров. Еще на 10 городских дорогах работы активно ведутся, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Применяются современные технологии, апробированные в 2018 году. Это метод холодного ресайклирования с укреплением цементом и полимерными добавками, а также «самозалечивающийся» асфальт (щебеночно-мастичный асфальтобетон). Благодаря пластичности он менее подвержен образованию трещин, что делает его более долговечным.

Напомним, в центре Омска расширят до четырех полос три улицы. Как говорится в предложении ГИБДД, это позволит увеличить пропускную способность и снизит количество пробок в час пик. Также планируют построить дублер улицы 70 лет Октября. Протяженность новой дороги от метромоста до улицы Перелета составит около 4,5 км.

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