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В США конгрессмен назвал жителей Земли плодом инцеста или изнасилования

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Фото: Global Look Press/Brian Cahn
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Конгрессмен-республиканец от штата Айова Стив Кинг фактически заявил, что все люди, живущие сейчас на Земле, появились на свет в результате инцеста или изнасилования. Об этом 14 августа написало издание The Hill.

Выступая в Айове, Кинг поддержал законодательство против абортов, не делающего исключения для тех, кто подвергся изнасилованию или инцесту. По его словам, если изучить родословные всех людей на планете и убрать из них тех, кто родился в результате кровосмешения или принуждения, на Земле не осталось бы населения.

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«Учитывая все войны, все изнасилования и грабежи, через которые прошли все страны, я уверен лишь в том, что не могу сказать, что я не явился результатом этого», — подчеркнул он.

Члена палаты представителей Республиканской партии от штата Вайоминг Лиз Чейни возмутило высказывание Кинга. Она отметила, что с подобными заявлениями ему не место в конгрессе.

16 мая в Алабаме вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборты на любом сроке беременности. Исключение составляют лишь случаи, когда роды представляют серьезную угрозу для жизни будущей матери. Закон также предусматривает суровое наказание для врачей, которые решатся провести подобную операцию: им может грозить до 99 лет тюрьмы.

Закон, действующий в Алабаме, самый жесткий в серии аналогичных документов, принятых еще в шести американских штатах — Джорджии, Огайо, Юте, Арканзасе, Кентукки, Миссисипи. Еще 16 штатов планируют ужесточить законодательство в области абортов.

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