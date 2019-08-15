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Актер Валентин Воронин умер в Екатеринбурге

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Фото: wikipedia.org
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Умер российский актер театра и кино Валентин Воронин. Об этом сообщает сайт Свердловского государственного академического театра драмы.

Артист скончался 14 августа в возрасте 78 лет в Екатеринбурге. Причины смерти не называются. Прощание с Ворониным, как отмечается, состоится в театре 16 августа, о времени начала церемонии будет объявлено позже.

«Он был убедителен и увлекателен в ролях очень разных: в репертуарном листе Валентина Александровича — советский разведчик и нацистский преступник, священник и аферист, добряк и негодяй… Его герои циничны и романтичны, харизматичны и почти невзрачны, потрясающе привлекательны и отталкивающе безобразны», — говорится в сообщении.

Воронин родился в Оренбургской области в 1940 году. Начал работу в Свердловском академическом театре драмы в 1967 году. В 1982-м актер получил звание «Народный артист РСФСР».

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