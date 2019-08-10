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В США умер известный художник комиксов

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Фото: commons.wikimedia.org
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В США умер известный художник комиксов Эрни Колон. Об этом 9 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.

По имеющейся информации, он скончался от рака 8 августа. Ему было 88 лет.

На протяжении полувека Колон сотрудничал такими компаниями, как DC, Marvel и Harvey Comics. Кроме того, он редактировал такие комиксы, как «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь» и «Флэш».

24 июля стало известно о смерти нидерландского и американского актера Рутгера Хауэра, который скончался в возрасте 75 лет из-за непродолжительной болезни.

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