В США умер известный художник комиксов Эрни Колон. Об этом 9 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.

По имеющейся информации, он скончался от рака 8 августа. Ему было 88 лет.

На протяжении полувека Колон сотрудничал такими компаниями, как DC, Marvel и Harvey Comics. Кроме того, он редактировал такие комиксы, как «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь» и «Флэш».

24 июля стало известно о смерти нидерландского и американского актера Рутгера Хауэра, который скончался в возрасте 75 лет из-за непродолжительной болезни.