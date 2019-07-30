Умер народный художник России Валерий Кокурин

Народный художник РФ, один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни. Об этом во вторник, 30 июля, сообщило владимирское региональное отделение Союза художников России.

«Выражаeм искрение сoболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается. Прощание состоится в 9:00 31 июля в Успенском соборе Княгинина монастыря во Владимире.

В 2006 году Кокурин стал лауреатом премии Союза художников России им. А.П. Грицая, а в 2010 году награжден золотой медалью им. В.И. Сурикова ВТОО «Сoюз худoжников России». Его работы находятся во многих крупных художественных музеях страны, в том числе в Третьяковской галерее (Москва) и Русском музее (Санкт-Петербург).