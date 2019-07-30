Прямой эфир

Умер народный художник России Валерий Кокурин

0
Фото: ТАСС/Геннадий Попов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный художник РФ, один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни. Об этом во вторник, 30 июля, сообщило владимирское региональное отделение Союза художников России.

«Выражаeм искрение сoболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается. Прощание состоится в 9:00 31 июля в Успенском соборе Княгинина монастыря во Владимире.

В 2006 году Кокурин стал лауреатом премии Союза художников России им. А.П. Грицая, а в 2010 году награжден золотой медалью им. В.И. Сурикова ВТОО «Сoюз худoжников России». Его работы находятся во многих крупных художественных музеях страны, в том числе в Третьяковской галерее (Москва) и Русском музее (Санкт-Петербург).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умерла озвучивавшая Минни-Маус актриса
Разведчик Анатолий Баронин умер на Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017