Разведчик Анатолий Баронин умер на Украине

На Украине скончался советский разведчик, полковник в отставке Анатолий Баронин.

Как сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) Украины, ветеран советской и украинской разведки ушел из жизни в понедельник, 29 июля в возрасте 86 лет.

Отмечается, что именно Баронин во время работы в Нигерии в 1970-х смог впервые получить информацию о новой опасной болезни — лихорадке Эбола, передает «Газета.ру».

Баронин трижды был за границей резидентом советской разведки. Затем работал в центральном аппарате разведки в Москве. Также был первым заместителем начальника разведки Украины.

16 апреля Мосгорсуд приговорил гражданина Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии. Он был арестован в России в декабре 2017 года. В правоохранительных органах заявляли, что его взяли с поличным при получении секретных документов.