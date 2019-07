Умерла озвучивавшая Минни-Маус актриса

В США скончалась актриса Расси Тейлор, которая на протяжении более чем 30 лет озвучивала подружку Микки-Мауса. Об этом 28 июля компания Disney сообщила в своем Twitter.

