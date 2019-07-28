В Армении умер живописец Грайр Григорян

В Армении умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян. Об этом 27 июля сообщает «Интерфакс».

Живописец скончался в возрасте 79 лет. Панихида должна состояться 28 июля, а похороны — 29 июля.

Григорян был членом Союза международных профессиональных художников (UNESCO), а также состоял в Академии международного искусства. Его работы находятся в Национальной галерее Армении и Музее современной истории России.

15 июля сообщалось о смерти художника-постановщика «Мосфильма» Сталена Волкова.