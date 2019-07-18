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Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

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Фото: Студия Довженко
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Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом на своем сайте сообщил Союз кинематографистов.

Деятель искусства скончался 16 июля. Организация выразила соболезнования близким и родным Прохорова. Прощание состоится 19 июля в храме Петра и Павла в Лефортово, пишет «РИА Новости».

Юрий Прохоров окончил актерское отделение Горьковского театрального училища. За свою жизнь он работал в качестве второго режиссера над такими картинами как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Не ждали, не гадали!», «Женщин обижать не рекомендуется» и многими другими.

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