Умер актер Денис Кмит

Российский актер Денис Кмит, известный по роли Павла в фильме «Спортлото – 82», умер на 60-м году жизни. Об этом 21 июля сообщил киновед Вячеслав Шмыров на своей странице в Facebook.

«Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы — фото-художника Галины Кмит... Боюсь думать об этой трагедии», — написал он.

Денис Кмит родился в Москве в 1959 году. Дебютировал в кино в шесть лет, в 1982 году снялся в фильме Леонида Гайдая «Спортлото – 82». После съемок Кмит ушел в армию, где получил травму позвоночника. После этого он занимался изобразительными искусствами, писал стихи, пробовал себя в качестве телеведущего.