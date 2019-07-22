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Умер актер Денис Кмит

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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
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Российский актер Денис Кмит, известный по роли Павла в фильме «Спортлото – 82», умер на 60-м году жизни. Об этом 21 июля сообщил киновед Вячеслав Шмыров на своей странице в Facebook.

«Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы — фото-художника Галины Кмит... Боюсь думать об этой трагедии», — написал он.

Денис Кмит родился в Москве в 1959 году. Дебютировал в кино в шесть лет, в 1982 году снялся в фильме Леонида Гайдая «Спортлото – 82». После съемок Кмит ушел в армию, где получил травму позвоночника. После этого он занимался изобразительными искусствами, писал стихи, пробовал себя в качестве телеведущего.

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