Умер актер сериала «Государственная граница»

Народный артист Белоруссии Август Милованов скончался в возрасте 82 лет. Об этом 19 июля сообщается на сайте минского Национального академического театра имени Янки Купалы.

Отмечается, что актера не стало 19 июля. Прощание с Миловановым пройдет на главной сцене театра, где долгое время служил актер. О времени гражданской панихиды, а также о месте погребения сообщат дополнительно.

Август Милованов родился в Сталинграде в 1937 году. В 1961 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Играл в театрах в Витебске и Волгограде, потом в Театре имени Янки Купалы. В 1989 году Милованову присвоили звание народного артиста Белоруссии.

В 2012 году артист был вынужден покинуть сцену из-за проблем со здоровьем и микроинсульта, который случился у него прямо во время спектакля, пишет «Москва 24». Зрителям он известен по роли художника Кондратия Степановича в детском фильме «Бронзовая птица», а также по роли руководителя ОГПУ Вячеслава Менжинского в сериале «Государственная граница», пишет «Федеральное агентство новостей». Также Милованов снимался в таких фильмах и сериалах, как «Каменская-2», «Зимородок», «Записки юного врача», и других.