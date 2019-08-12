Литературный критик Елена Макеенко умерла в возрасте 32 лет
Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась на 33-м году жизни. Об этом сообщил журналист Юрий Сапрыкин в Facebook.
Макеенко долгое время боролась с онкологическим заболеванием и перенесла несколько операций и курсов химиотерапии.
1 апреля Макеенко сообщила, что болезнь начала прогрессировать и она намерена направиться на лечение в Израиль, пишет телеканал «360».
Она сотрудничала с изданиями «Афиша Daily», The Village, Esquire и другими.
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