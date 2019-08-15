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Эксперт рассказал о задачах квантовых компьютеров

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Фото: пресс-служба НИТУ «МИСиС»
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В ближайшем будущем квантовые компьютеры станут незаменимы при решении задач, связанных с искусственным интеллектом и ограниченных по времени.

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Об этом «Известиям» рассказал один из ведущих мировых специалистов по архитектуре кубитов, выпускник физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Павел Бунык.

«Это система, которая умеет брать задачи, загруженные в нее через интернет, доставлять к процессору, распределять между кубитами их исполнение, обрабатывать полученные решения и отправлять пользователю результат», — пояснил Бунык.

По его словам, квантовые и классические устройства всегда будут работать параллельно и каждый решать те задачи, для которых они больше подходят. Однако квантовые машины незаменимы для выполнения задач, где время ограничено.

«В частности, это актуально для систем управления беспилотными автомобилями, где необходимо мгновенно оценивать дорожную обстановку», — сказал специалист.

По словам эксперта, основные цели, для которых планируется использовать квантовые компьютеры, — это материаловедение и искусственный интеллект.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Квантовые игры захватывают мир»

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