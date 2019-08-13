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Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

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Украинский лидер Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект, который упростит порядок получения гражданства страны для россиян. Соответствующий указ был опубликован во вторник, 13 августа, на официальном сайте президента Украины.

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Из указа следует, что давать украинское гражданство по упрощенной схеме планируется россиянам, «преследуемым по политическим мотивам». Также упрощенный порядок будет действовать для иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины.

В указе подчеркивается, что соответствующий законопроект должен быть разработан «безотлагательно».

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Благодаря этому нововведению российский паспорт могут получить все жители Донбасса, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях. Кроме того, им не придется отказываться для этого от украинского гражданства.

Получить гражданство РФ жители Донбасса могли с апреля. К июлю соответствующие заявки подали около 30 тыс. жителей, а порядка 7 тыс. уже имели российский паспорт на руках.

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