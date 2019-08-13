Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект, который упростит порядок получения гражданства страны для россиян. Соответствующий указ был опубликован во вторник, 13 августа, на официальном сайте президента Украины.

Из указа следует, что давать украинское гражданство по упрощенной схеме планируется россиянам, «преследуемым по политическим мотивам». Также упрощенный порядок будет действовать для иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины.

В указе подчеркивается, что соответствующий законопроект должен быть разработан «безотлагательно».

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Благодаря этому нововведению российский паспорт могут получить все жители Донбасса, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях. Кроме того, им не придется отказываться для этого от украинского гражданства.

Получить гражданство РФ жители Донбасса могли с апреля. К июлю соответствующие заявки подали около 30 тыс. жителей, а порядка 7 тыс. уже имели российский паспорт на руках.