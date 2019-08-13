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В Госдуме сравнили указы Зеленского и Путина о гражданстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается заработать политические очки, решив упростить порядок предоставления россиянам украинского гражданства, рассказал «Известиям» депутат Госдумы Виктор Водолацкий. В отличие от президента России Владимира Путина, который подписал в июле гуманитарный указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей, добавил депутат.

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Указ Зеленского правительству подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства появился на сайте президента 13 августа. В документе, в частности, речь идет о лицах, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

«Мы спасаем людей и проводим гуманитарную акцию. Россия предоставляет гражданство тем лицам, которые находятся каждый день под обстрелом минометов и cнайперов», — сказал парламентарий.

По его словам, возможностью получить российское гражданство по упрощенной схеме после указа Путина воспользуется гораздо больше людей, чем украинское после решения Зеленского.

«В Луганске и Донецке около 3 млн человек изъявили желание получить российской гражданство. Уже за 100 тыс. человек перешла цифра тех, кто стал гражданами России», — добавил политик.

Среди россиян, получивших гражданство по упрощенной процедуре, оказались и маленькие дети, которым нужна в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, подчеркнул депутат.

В указе Зеленского отмечается, что упрощенный порядок получения украинского гражданства будет распространяться также на иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в обеспечении нацбезопасности и обороны государства.

18 июля Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран. В настоящее время украинское законодательство не признает наличие иностранного гражданства у украинцев. При этом добровольное получение гражданства другой страны является основанием для лишения паспорта Украины.

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