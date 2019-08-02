Путин упростил получение разрешения на временное проживание в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит выдачу разрешения на временное проживание в РФ отдельным категориям иностранцев без учета квоты. Об этом 2 августа сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание сокращается с 6 до 4 месяцев. Разрешение на временное проживание без учета квоты смогут получить граждане, родившиеся в России, состоящие в браке с гражданином РФ, являющиеся участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников или те, кто был признан беженцами или получил временное убежище в России.

Кроме того, вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство — в настоящее время по общему правилу он выдается на пять лет. Это не будет распространяться на высококвалифицированных специалистов и членов их семей, которым вид на жительство будет предоставляться, пока действует разрешение на работу. Квалифицированные специалисты будут получать вид на жительство на три года.

Также закон расширяет круг иностранцев, которые могут стать обладателями вида на жительство без получения разрешения на временное проживание. Сюда относятся родившиеся на территории РСФСР и в прошлом имевшие гражданство СССР, те, кто был депортирован из Крымской автономной союзной республики, их родственники по прямой линии, а также родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.

Разрешение на временное проживание, выданное без учета квоты правительства, будет полагаться только тем иностранцам, которые прожили в РФ не менее года на основании разрешения на временное проживание и которым вид на жительство выдается без получения этого разрешения.

Несовершеннолетним иностранцам оно будет выдаваться на срок временного проживания его родителя или опекуна даже в том случае, если родитель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности.

На эти же категории, а также на тех, кто признан носителем русского языка в соответствии с ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и окончил российский вуз по очной форме обучения, получив документ об образовании и о квалификации с отличием, тоже распространяется право получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

В Госдуме отмечалось, что этим законом смогут воспользоваться и граждане Украины, которые планируют жить и работать в РФ на протяжении длительного периода времени.

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе проживающие на подконтрольных Киеву территориях.

С апреля стать гражданином России могут жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), где к июлю заявки подали около 30 тыс. жителей, а порядка 7 тыс. уже имели паспорт РФ на руках.

Как подчеркивал российский лидер, данное решение имеет чисто гуманитарный характер. В МИД РФ поясняли, что жители Донбасса смогут запрашивать российское гражданство без отказа от украинского при его наличии.