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Путин подписал направленный на стабилизацию цен на бензин закон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо в стране.

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Механизм призван сдерживать цены на топливо внутри России. Таким образом, если экспортная цена бензина и дизтоплива будет выше внутрироссийской, государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены на территории страны.

При этом в случае, если российские цены будут выше экспортных, нефтяные компании поделятся частью сверхприбыли с государством. Данный закон призван увеличить размер подобных компенсаций и начнет действовать задним числом, с 1 июля 2019 года. В 2019 году компенсации составят 60–75% для бензина и до 70% для дизтоплива. Начиная с 2020 года, 50–68% для бензина и 50–65% для дизтоплива. Также отмечается, что с 1 августа демпфирующий механизм также вводится и на авиакеросин, пишет ТАСС.

19 июля Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат заявил, что серьезное ограничение стоимости моторного топлива не будет верным, так как из-за этого замедлится развитие российского нефтеперерабатывающего бизнеса, что вызовет новый скачок цен.

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