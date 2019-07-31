Путин упростил получение автомобильных номеров

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года российские автовладельцы смогут получать номерные знаки непосредственно у изготовителя. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что право на получение номеров по новым правилам будут иметь те автовладельцы, которые присвоили транспортному средству госномер в регистрационном подразделении. Кроме того, указ обязывает предъявлять паспорт владельца автомобиля, если транспортное средство регистрирует не сам владелец.

28 февраля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила установить предельный тариф на изготовление автомобильных номеров.

Так, комплект автомобильных номерных знаков обойдется в 2 тыс. рублей, а мотоциклетных — в 1,5 тыс. рублей. Сделать транзитные номера можно будет за 200 рублей за пару, а стоимость печати свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) составит от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Отмечается, что новые тарифы вступят в силу 4 августа 2019 года. При этом подразделения российской Госавтоинспекции больше не будет заниматься выдачей номерных знаков.