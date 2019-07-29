В Госдуму внесли проект об изменении штрафов для большегрузов

Правительство РФ внесло в Госдуму проект об изменении наказания за нарушение правил движения крупного транспорта. Об этом 29 июля сообщается на сайте кабинета министров.

С принятием законопроекта будет исключена зависимость размера штрафа за нарушение ПДД тяжеловесными и крупногабаритными машинами от способов фиксации нарушения и объекта контроля. Привлекаться к ответственности будет только собственник транспортного средства.

Размер штрафа будет соответствовать минимальному установленному штрафу для юридических лиц. Уточняется, что законопроект был одобрен на заседании правительства 25 июля.

Поправки разработаны во исполнение январского постановления Конституционного суда РФ о проверке конституционности ст. 2.61 и ч. 1, 2, 3 и 6 ст. 12.21.1 КоАП. Основанием для рассмотрения этого дела стал запрос Костромского областного суда и жалобы пострадавших Андрея Думлина и Анатолия Шарова.

Костромской суд приостановил производство по делу, усомнившись в конституционности тех норм КоАПа, которые ставят размер штрафов собственникам грузовиков в зависимость от способа фиксации допущенного ими нарушения. Владельца большегруза Думлина оштрафовали на 300 тыс. рублей за превышение нагрузки на ось, факт нарушения зафиксировали камеры. Мужчина не смог убедить суды в том, что его следовало привлечь к административной ответственности как водителя, учитывая отсутствие статуса индивидуального предпринимателя и факта перевозки частного груза, и назначить штраф в пределах 3–4 тыс. рублей.

Индивидуальный предприниматель Шаров, перегруз автомобиля которого тоже был зафиксирован автоматически, не смог в суде переложить вину на водителя грузовика, работающего по трудовому договору. В тот раз суд признал нормы неконституционными.