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В Госдуму внесли проект об изменении штрафов для большегрузов

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Правительство РФ внесло в Госдуму проект об изменении наказания за нарушение правил движения крупного транспорта. Об этом 29 июля сообщается на сайте кабинета министров.

С принятием законопроекта будет исключена зависимость размера штрафа за нарушение ПДД тяжеловесными и крупногабаритными машинами от способов фиксации нарушения и объекта контроля. Привлекаться к ответственности будет только собственник транспортного средства.

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Размер штрафа будет соответствовать минимальному установленному штрафу для юридических лиц. Уточняется, что законопроект был одобрен на заседании правительства 25 июля.

Поправки разработаны во исполнение январского постановления Конституционного суда РФ о проверке конституционности ст. 2.61 и ч. 1, 2, 3 и 6 ст. 12.21.1 КоАП. Основанием для рассмотрения этого дела стал запрос Костромского областного суда и жалобы пострадавших Андрея Думлина и Анатолия Шарова.

Костромской суд приостановил производство по делу, усомнившись в конституционности тех норм КоАПа, которые ставят размер штрафов собственникам грузовиков в зависимость от способа фиксации допущенного ими нарушения. Владельца большегруза Думлина оштрафовали на 300 тыс. рублей за превышение нагрузки на ось, факт нарушения зафиксировали камеры. Мужчина не смог убедить суды в том, что его следовало привлечь к административной ответственности как водителя, учитывая отсутствие статуса индивидуального предпринимателя и факта перевозки частного груза, и назначить штраф в пределах 3–4 тыс. рублей.

Индивидуальный предприниматель Шаров, перегруз автомобиля которого тоже был зафиксирован автоматически, не смог в суде переложить вину на водителя грузовика, работающего по трудовому договору. В тот раз суд признал нормы неконституционными.

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