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Офис Зеленского объяснил отставку Безсмертного

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Фото: РИА Новости
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили решение отстранить Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Приказ о его увольнении был подписан ранее 13 августа.

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«Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины <…> в Минске», — заявили в офисе Зеленского украинскому изданию «theБабель».

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) увольнение Безсмертного связали с его провокационными высказываниями — ранее он заявлял об отказе Киева предоставлять Донбассу особый статус, называл минские заседания бессмысленными без встреч в «нормандском формате» и призывал ужесточить блокаду Донбасса.

Сам же Безсмертный утверждает, что его отставка связана с его «публичной позицией», которая «была не ко двору» украинской власти, пишет «РИА Новости».

Роман Безсмертный представлял Киев в политической подгруппе с 2015 по 2016 год и был переназначен в начале июля.

Трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России, была сформирована в июне 2014 года. Она занимается реализацией Минских договоренностей и подразделяется на гуманитарную, политическую и социально-экономическую подгруппы, а также на подгруппу по безопасности.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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