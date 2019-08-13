Прямой эфир

Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата. Это стало ответом на аналогичные действия украинской стороны по отношению к российскому дипломату, сообщили в МИД РФ.

Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
Падение промышленного потенциала всё больше ограничивает украинских экспортеров в выборе клиентов

«Российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

В МИДе также заявили, что украинская сторона «по обыкновению» не предоставила никаких доказательств противоправной деятельности россиянина.

Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата. Дипломат, уже покинувший страну, по данным службы, получал от местного жителя, завербованного в 2014 году, некие сведения. Имя подозреваемого не озвучивалось.

Весной 2019 года экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров признался в работе на Россию. В ведомстве подтвердили, что он работал на СБУ, и заявили, что Прозоров «пропил офицерскую честь», обвинив его в «торговле совестью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разведчик Анатолий Баронин умер на Украине
Трамп назвал ложью сообщения о поимке американских шпионов в Иране

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017