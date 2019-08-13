Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата. Это стало ответом на аналогичные действия украинской стороны по отношению к российскому дипломату, сообщили в МИД РФ.

«Российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

В МИДе также заявили, что украинская сторона «по обыкновению» не предоставила никаких доказательств противоправной деятельности россиянина.

Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата. Дипломат, уже покинувший страну, по данным службы, получал от местного жителя, завербованного в 2014 году, некие сведения. Имя подозреваемого не озвучивалось.

Весной 2019 года экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров признался в работе на Россию. В ведомстве подтвердили, что он работал на СБУ, и заявили, что Прозоров «пропил офицерскую честь», обвинив его в «торговле совестью».