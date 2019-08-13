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ВСУ обстреляли из миномета поселок на севере Горловки

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы Украины во вторник, 13 августа, обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«Украинские силовики в 13:30 обстреляли поселок Гольмовский. Было выпущено шесть мин калибром 82 мм, произведено три выстрела из гранатомета, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении представительства.

12 августа в управлении народной милиции предупредили, что ситуация в Донбассе находится на грани очередного витка эскалации конфликта.

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня. Тем не менее из региона поступают сообщения об обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. 11 августа сообщалось об обстреле Горловки украинскими военными.

Вооруженный конфликт между украинскими военными и жителями Донбасса продолжается с 2014 года. После госпереворота на Украине жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании Донецкой и Луганской республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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