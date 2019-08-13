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Основатель The Prodigy выступит на главной сцене Alfa Future People

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Фото: ТАСС/Светлана Спирина
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Один из основателей группы The Prodigy — Лирой Торнхилл выступит на главной сцене музыкального Alfa Future People (AFP), сообщила пресс-служба организаторов во вторник, 13 августа.

В AFP заявили, что очень уместно и правильно открыть фестиваль данью памяти фронтмена британского коллектива Кита Флинта, который умер несколько месяцев назад.

«Мы всегда хотели увидеть их у нас на фестивале. Увы, этого уже не случится, но мы рады будем услышать их лучшие треки на главной сцене в виде диджей-сета», — сказал продюсер фестиваля Виктор Шкипин, его слова приводит ТАСС.

Тело 49-летнего Флинта было найдено утром 4 марта в его доме в Эссексе. Полиция заявила, что смерть не была насильственной. Позднее участник The Prodigy Лиам Хоулетт сообщил о самоубийстве Флинта.

Таблоиды полагают, что музыкант впал в депрессию после расставания со своей супругой, японской моделью и диджеем Маюми Каи. Незадолго до смерти Флинт выставил на продажу общий дом, который называл своим храмом. За два дня до смерти солист The Prodigy участвовал в соревнованиях по бегу и установил свой личный рекорд.

AFP пройдет с 16 по 18 августа в поселке Большое Козино Нижегородской области. Фестиваль проводится с 2014 года. На мероприятии проходят выставки, работают спортплощадки, создаются инсталляции и функционируют лектории, посвященные современным технологиям.

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