Москвичи выбрали программу Дня города

Жители Москвы выбрали праздничную программу на День города на портале «Активный гражданин». Об этом 12 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Чаще всего горожане голосовали за запуск фейерверков в парках — за это свои голоса отдали 40,82% респондентов. Также многие высказались за специальные мероприятия для детей — таких около 30%, пишет «Федеральное агентство новостей». Порядка 14% выбрали мероприятия с участием благотворительных фондов, еще 1,23% предложили показать в кинотеатрах на открытом воздухе фильм «Я шагаю по Москве» и устроить исторические квесты.

Также горожане выбрали программу на праздничных площадках на День города в округах столицы. 37,34% отдали предпочтение концертам современной музыки, 25,5% выбрали театрализованные представления, около 20% опрошенных высказались за концерты классической музыки, 4,37% — за поэтические программы. Помимо этого, некоторые участники голосования предложили провести шахматные турниры и концерты народных коллективов.

Всего в голосовании участвовали 154 873 человека. День города отпразднуют в Москве 7 и 8 сентября — столице исполнится 872 года. В 2018 году в городе организовали свыше 300 крупных мероприятий. В 2019 году для горожан устроят различие мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования. Помимо этого, Москву украсят порядка 1,5 тыс. цветников фестиваля «Цветочный джем», сообщает «Москва 24».