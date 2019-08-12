Прямой эфир

Москвичи выбрали программу Дня города

0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Москвы выбрали праздничную программу на День города на портале «Активный гражданин». Об этом 12 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Чаще всего горожане голосовали за запуск фейерверков в парках — за это свои голоса отдали 40,82% респондентов. Также многие высказались за специальные мероприятия для детей — таких около 30%, пишет «Федеральное агентство новостей». Порядка 14% выбрали мероприятия с участием благотворительных фондов, еще 1,23% предложили показать в кинотеатрах на открытом воздухе фильм «Я шагаю по Москве» и устроить исторические квесты.

Также горожане выбрали программу на праздничных площадках на День города в округах столицы. 37,34% отдали предпочтение концертам современной музыки, 25,5% выбрали театрализованные представления, около 20% опрошенных высказались за концерты классической музыки, 4,37% — за поэтические программы. Помимо этого, некоторые участники голосования предложили провести шахматные турниры и концерты народных коллективов.

Всего в голосовании участвовали 154 873 человека. День города отпразднуют в Москве 7 и 8 сентября — столице исполнится 872 года. В 2018 году в городе организовали свыше 300 крупных мероприятий. В 2019 году для горожан устроят различие мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования. Помимо этого, Москву украсят порядка 1,5 тыс. цветников фестиваля «Цветочный джем», сообщает «Москва 24».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гостями первого дня байк-шоу «Тень Вавилона» стали 50 тыс. человек
На ВДНХ стартовал фестиваль уличной культуры «Ритм моего города»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017