В Москве на ВДНХ стартовал фестиваль уличной культуры «Ритм моего города», который продлится до 7 сентября. Об этом 7 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

В программу фестиваля входят лекции, выступления артистов, мастер-классы и модные показы. В частности, для гостей выставки организовано несколько тематических направлений, пишет RT. Так, с 7 по 11 августа посетители смогут ознакомиться с уличной живописью: в честь 80-летнего юбилея ВДНХ свои граффити продемонстрируют 48 художников. С 12 по 18 августа пройдут тренировки чемпионов по скейтбордингу, стритболу и BMX.

С 19 по 25 августа пройдут модные показы, а также будут работать интерактивные станции по дизайну одежды в различных техниках. С 26 августа по 1 сентября главной темой фестиваля станут уличные танцы, а со 2 по 7 сентября будут посвящены музыке. Участие во всех мероприятиях бесплатны.

Как пишет «Москва 24», в фестивале примут участие 4 тыс. человек, в том числе около сотни популярных исполнителей — Noize MC, Slim, Айкью, Dj Chinmachine, ТАТИ, АНТОХА МС, Смоки Мо, Батишта, Лигалайз.

Фестиваль «Ритм моего города» является первым в столице масштабным фестивалем, которое посвящено электронной музыке, хип-хопу, граффити, современным танцам и популярным уличным видам спорта, пишет агентство городских новостей «Москва».

В июле сообщалось, что «Макет Москвы» на ВДНХ пополнят свыше 1 тыс. объектов.