ВДНХ запустила в Сети 3D-маску дополненной реальности

ВДНХ запустила в интернете к своему 80-летию 3D-маску дополненной реальности. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба АО «ВДНХ».

«Пользователи стримингового приложения OK Live и мобильных видеозвонков в ОК (соцсети «Одноклассники» — ред.) могут добавить к своей трансляции или звонку имитацию прогулки по ВДНХ», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение.

Пользователь при включении маски «надевает» на себя очки. В их отражениях видны объекты выставки — арка Главного входа ВДНХ, здание главного павильона, павильон «Космос» и фонтан «Дружба народов», сообщает НСН.

Маска доступна всем пользователям приложения OK Live, а также в видеозвонках «Одноклассников» на Android и iOS. Для этого нужно создать трансляцию или совершить вызов в ОК, переключить изображение на фронтальную камеру, нажать на иконку маски и выбрать ВДНХ. Знаменитые виды выставки плавно будут меняться от объекта к объекту.

с 1 по 4 августа ВДНХ отмечает свое 80-летие. В эти дни на территории выставки пройдет более 50 мероприятий. Для гостей подготовят 20 площадок, на которых выступят известные артисты, а также пройдут мастер-классы для детей и взрослых.