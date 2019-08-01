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ВДНХ запустила в Сети 3D-маску дополненной реальности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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ВДНХ запустила в интернете к своему 80-летию 3D-маску дополненной реальности. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба АО «ВДНХ».

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«Пользователи стримингового приложения OK Live и мобильных видеозвонков в ОК (соцсети «Одноклассники» — ред.) могут добавить к своей трансляции или звонку имитацию прогулки по ВДНХ», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение.

Пользователь при включении маски «надевает» на себя очки. В их отражениях видны объекты выставки — арка Главного входа ВДНХ, здание главного павильона, павильон «Космос» и фонтан «Дружба народов», сообщает НСН.

Маска доступна всем пользователям приложения OK Live, а также в видеозвонках «Одноклассников» на Android и iOS. Для этого нужно создать трансляцию или совершить вызов в ОК, переключить изображение на фронтальную камеру, нажать на иконку маски и выбрать ВДНХ. Знаменитые виды выставки плавно будут меняться от объекта к объекту.

с 1 по 4 августа ВДНХ отмечает свое 80-летие. В эти дни на территории выставки пройдет более 50 мероприятий. Для гостей подготовят 20 площадок, на которых выступят известные артисты, а также пройдут мастер-классы для детей и взрослых.

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