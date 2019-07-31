Юбилей ВДНХ отпразднуют с 1 по 4 августа

В Москве с 1 по 4 августа отпраздную 80-летний юбилей ВДНХ. Об этом 31 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

В ведомстве рассказали, что для гостей подготовят 20 площадок, на которых выступят известные артисты, а также пройдут мастер-классы для детей и взрослых. Всего организаторы подготовили свыше 50 праздничных мероприятий. Москвичи и гости города смогут посмотреть проекционные шоку, увидеть театральные постановки, посетить гастрономический фестиваль «Дружба народов» и даже поучаствовать в соревнованиях по вейкбордингу.

Как пишет РИАМО, в честь юбилея для гостей ВДНХ выступят Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, Валерия, группы Uma2rman, «Земляне» и «Несчастный случай». В мэрии добавили, что в честь 80-летия выставки в течение года запланировано свыше 100 праздничных мероприятий, в том числе творческие встречи, мастер-классы, концерты и фестивали.