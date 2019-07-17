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«Макет Москвы» на ВДНХ пополнят свыше тысячи объектов

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Больше тысячи объектов появятся на «Макете Москвы» на ВДНХ осенью 2019 года. Об этом 17 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

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По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, на макете разместят Киевский вокзал, гостиницу «Украина», Симонов и Донской монастыри, а также Культурный центр ЗИЛ, Андреевский мост и Екатерининский дворец, уточняет сайт kp.ru.

Создание макета столицы началось в 2012 году. Специалисты особое внимание уделяют деталям, благодаря которым появилась возможность управлять объектом. Макет оснащен управляемой интерактивной системой подсветки, кроме того, 16 тыс. объектов имеют свою индивидуальную подсветку, которая регулируется по яркости. Сейчас на нем можно увидеть 20 тыс. столичных объектов, в том числе Красную площадь, парк «Зарядье», храм Христа Спасителя, площадь четырех вокзалов и другие известные места Москвы.

Левкин уточнил, что на время монтажа макета павильон на ВДНХ будет закрыт для посетителей. Время и срок закрытия объявят в конце августа. После добавления новых объектов площадь макета составит 429 кв. м в масштабе 1:400. Полностью макет планируется завершить в 2020 году. Площадь арт-объекта составит около 1000 кв. м, пишет «Москва 24».

Отмечается, что в павильоне работают несколько интерактивных программ. Так, посетители выставки смогут увидеть пятиминутные шоу «Мегаполис Москва», «История Москвы», «Времена года» и «Архитектурные стили Москвы».

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