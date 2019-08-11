Гостями первого дня байк-шоу «Тень Вавилона» стали 50 тыс. человек

Гостями международного байк-шоу «Тень Вавилона», проводимого в эти выходные дни у горы Гасфорта под Севастополем мотоклубом «Ночные волки», в первый день мероприятия стали более 50 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя в воскресенье, 11 августа.

«Мероприятия мотоклуба «Ночные волки» продолжаются и в воскресенье», — говорится в сообщении. После мотопробега на площадке фестиваля состоится турнир ММА, соревнования по силовому экстриму и выступления по вейкбордингу на озере Гасфорта, добавляет ТАСС.

Вечером на сцену выйдут Вадим Самойлов (экс-вокалист группы «Агата Кристи») и группа «Алиса».

Накануне президент России Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона» за рулем мотоцикла «Урал». В компании лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова (Хирург) глава государства подъехал прямо к сцене, откуда приветствовал участников фестиваля.

Байк-шоу «Тень Вавилона» проводится на Крымском полуострове с 2009 года. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта.

В текущем году зрителей удивят масштабным трюковым, пиротехническим и музыкальным шоу. Кульминацией станет концерт с участием пианиста, народного артиста России Юрия Розума, а также исполнителя Григория Лепса, Севастопольского государственного симфонического оркестра, балетной группы Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и групп «Пилот» и «Кипелов».