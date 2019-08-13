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Атамбаеву грозит пожизненный тюремный срок

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Экс-президента Киргизии Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях. Генпрокуратура подозревает Атамбаева в организации массовых беспорядков. Кроме того, в списке обвинений убийство и покушение на убийство. Атамбаеву вменяют организацию захвата заложников и подготовку переворота. Атамбаев остаётся в СИЗО, по совокупности обвинений ему грозит пожизненный срок. Операция по задержанию экс-президента проходила 7–8 августа в селении Кой-Таш. На имущество Атамбаева наложен арест, в доме проходят обыски, найдено оружие.

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