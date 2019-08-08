Нарышкин и Захарова оценили ситуацию в Киргизии

Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировали конфликт между Атамбаевым и действующей властью.

Конфликт между Атамбаевым и нынешними властями начал нарастать буквально в первые месяцы после того, как президент вошел в свои полномочия, но к сожалению, в последние дни конфликт достиг очень опасной черты.