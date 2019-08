Givenchy и Coach извинились перед КНР за некорректные футболки

Французский модный дом Givenchy и американский бренд Coach вслед за итальянской компанией Versace принесли извинения за выпущенные в продажу футболки, на которых несколько китайских городов и территорий были обозначены как отдельные государства. Об этом сообщил портал BuzzFeed.

Luxury brands Versace, Coach, and Givenchy are the latest international companies to upset China by misrepresenting the country’s territorial boundaries.



