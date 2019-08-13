Givenchy и Coach извинились перед КНР за некорректные футболки

Французский модный дом Givenchy и американский бренд Coach вслед за итальянской компанией Versace принесли извинения за выпущенные в продажу футболки, на которых несколько китайских городов и территорий были обозначены как отдельные государства. Об этом сообщил портал BuzzFeed.

Luxury brands Versace, Coach, and Givenchy are the latest international companies to upset China by misrepresenting the country’s territorial boundaries.



Read more: https://t.co/IcC8tj1vR2 pic.twitter.com/mo4q17Yb1n — Sixth Tone (@SixthTone) 12 августа 2019 г.

Givenchy, которая на своих футболках отметила Гонконг и Тайвань как независимые от КНР территории извинилась в китайской социальной сети Weibo.

«Мы приносим извинения за ошибки, которые стали причиной обсуждения пользователей. Мы должны нести ответственность за допущенную небрежность. Givenchy всегда уважала территориальную целостность Китая и твердо придерживалась принципа единого Китая», — говорится в сообщении.

Американский бренд Coach, в свою очередь, принес извинения за «неаккуратность» в дизайне футболок, которая была допущена еще в 2018 году. В компании также заверили, что она уважает суверенитет Китая и признали ошибку.

Представители компании Versace извинились после того, как выпустили в продажу футболки с китайскими городами Макао и Гонконг (имеющими статус специальных административных районов КНР), которые были отмечены независимыми странами.

Случай Сoach и Givenchy — уже второй громкий скандал, связанный с зарубежными модными брендами и китайским рынком, за последние дни. В воскресенье, 11 августа, извиняться пришлось итальянскому модному дому Versace. На футболках под брендом Versace в качестве независимых территорий обозначены Гонконг и Макао.

В конце марта сообщалось, что в Китае уничтожили почти 30 тыс. географических карт, на которых Тайвань не был обозначен как часть территории страны. Более 800 коробок с картами были изъяты таможней города Циндао в провинции Шаньдунь.