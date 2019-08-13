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Givenchy и Coach извинились перед КНР за некорректные футболки

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Фото: Global Look Press/Nataliya Petrova
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Французский модный дом Givenchy и американский бренд Coach вслед за итальянской компанией Versace принесли извинения за выпущенные в продажу футболки, на которых несколько китайских городов и территорий были обозначены как отдельные государства. Об этом сообщил портал BuzzFeed.

Givenchy, которая на своих футболках отметила Гонконг и Тайвань как независимые от КНР территории извинилась в китайской социальной сети Weibo.

«Мы приносим извинения за ошибки, которые стали причиной обсуждения пользователей. Мы должны нести ответственность за допущенную небрежность. Givenchy всегда уважала территориальную целостность Китая и твердо придерживалась принципа единого Китая», — говорится в сообщении.

Американский бренд Coach, в свою очередь, принес извинения за «неаккуратность» в дизайне футболок, которая была допущена еще в 2018 году. В компании также заверили, что она уважает суверенитет Китая и признали ошибку.

Представители компании Versace извинились после того, как выпустили в продажу футболки с китайскими городами Макао и Гонконг (имеющими статус специальных административных районов КНР), которые были отмечены независимыми странами.

Случай Сoach и Givenchy — уже второй громкий скандал, связанный с зарубежными модными брендами и китайским рынком, за последние дни. В воскресенье, 11 августа, извиняться пришлось итальянскому модному дому Versace. На футболках под брендом Versace в качестве независимых территорий обозначены Гонконг и Макао.

В конце марта сообщалось, что в Китае уничтожили почти 30 тыс. географических карт, на которых Тайвань не был обозначен как часть территории страны. Более 800 коробок с картами были изъяты таможней города Циндао в провинции Шаньдунь.

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