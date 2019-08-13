Россиянку поймали при попытке вывезти в Китай золото в кроссовках

Десять слитков золота общей массой примерно 2 кг были обнаружены таможенниками в обуви россиянки, которая пыталась выехать в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Инцидент произошел на таможенном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» в Забайкальском крае.

«Ценный груз стоимостью свыше 4 млн рублей удалось выявить с помощью стационарного металлоискателя», — отметили в ФТС, уточнив, что золото было спрятано под стельками.

Досмотр было решено провести, потому что путешественница перед началом таможенного контроля заметно нервничала. Выяснилось, что в Китае женщина планировала продать драгоценный металл, который ей достался по наследству.

Промышленных проб, а также документов об изготовлении или приобретении золотых изделий у россиянки не оказалось, отметили в пресс-службе. Было возбуждено головное дело по статье «контрабанда» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

21 января сообщалось, что петербургские полицейские обнаружили тайник с 50 кг кокаина в контейнере с бананами, прибывшем из Эквадора. Кокаин был расфасован по 47 брикетам, хранящимся в тайнике под обшивкой контейнера с содержимым.