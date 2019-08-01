Прямой эфир

Азиатских леопардовых кошек на 1 млн рублей изъяли на таможне во Внуково

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники таможни московского аэропорта Внуково изъяли у одного из пассажиров азиатских леопардовых кошек стоимостью свыше 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС).

В ведомстве отметили, что всего было изъято шесть кошек в возрасте от двух до четырех месяцев, которых в багаже привез пассажир, прилетевший из Узбекистана. Животные перевозились в трех пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты, пишет агентство городских новостей «Москва».

У владельца отсутствовали разрешительные сертификаты на перевозку животных, предусмотренных Конвенцией СИТЕС, в связи с чем Внуковская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде особо ценных животных и водных биологических ресурсов, сообщает телеканал «Звезда». В ходе последовавшей проверки у другого фигуранта дела в московской квартире нашли две особи орангутанов, которые ранее незаконно были привезены на территорию Евразийского экономического союза. Эти животные также были изъяты. Котята в настоящее время находятся в Благотворительном фонде защиты животных «Бим», орангутаны — в московском зоопарке, сообщает телеканал «360».

Контрабандисту грозит наказание до 12 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

11 июля сообщалось, что десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не всё в дом: какие сувениры не стоит везти из отпуска
Лишняя палка колбасы и ракушка могут принести проблемы
Посылка с мамонтенком: что везут контрабандисты через границу
Таможенные эксперты — о «говорящей» пыльце, зачем хамону ароматная шкура и какую страшную тайну хранил абажур

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017