Азиатских леопардовых кошек на 1 млн рублей изъяли на таможне во Внуково

Сотрудники таможни московского аэропорта Внуково изъяли у одного из пассажиров азиатских леопардовых кошек стоимостью свыше 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС).

В ведомстве отметили, что всего было изъято шесть кошек в возрасте от двух до четырех месяцев, которых в багаже привез пассажир, прилетевший из Узбекистана. Животные перевозились в трех пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты, пишет агентство городских новостей «Москва».

У владельца отсутствовали разрешительные сертификаты на перевозку животных, предусмотренных Конвенцией СИТЕС, в связи с чем Внуковская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде особо ценных животных и водных биологических ресурсов, сообщает телеканал «Звезда». В ходе последовавшей проверки у другого фигуранта дела в московской квартире нашли две особи орангутанов, которые ранее незаконно были привезены на территорию Евразийского экономического союза. Эти животные также были изъяты. Котята в настоящее время находятся в Благотворительном фонде защиты животных «Бим», орангутаны — в московском зоопарке, сообщает телеканал «360».

Контрабандисту грозит наказание до 12 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

11 июля сообщалось, что десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки.