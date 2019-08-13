Ученые из США пересмотрели оценку последствий ядерной войны

Американские ученые из университета Колорадо считают, что ядерная война не так страшна, как ее описывают фантасты.

До сих пор самым страшным следствием глобальной войны считали ядерную зиму. Пыль от взрывов, по расчетам экспертов, могла полностью закрыть солнце и убить растения.

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