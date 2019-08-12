Прямой эфир

На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек. Об этом говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной налоговой службы, которые есть в распоряжении «Известий».

Подобная динамика наблюдается впервые с 2016 года. В «Опоре России» ее связывают с повышением НДС до 20%, снижением спроса и реальных располагаемых доходов населения, вялым деловым климатом и слабой доступностью финансирования.

«Важно, что противоположный тренд показывает бизнес, получивший господдержку: по примерным подсчетам, за последний год 50 тыс. предприятий нарастили 800 тыс. сотрудников. Без льготных программ падение было бы еще более значительным», — пояснил президент «Опоры России» Александр Калинин.

При этом сокращение числа компаний в данной сфере противоречит нацпроекту, согласно которому к 2025 году количество занятых в МСП должно достигнуть 25 млн.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 13 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти половина малых компаний в России не смогли получить кредит
Почти каждый второй предприниматель положительно оценил влияние контрсанкций

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017