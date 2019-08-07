Прямой эфир

Почти каждый второй предприниматель положительно оценил влияние контрсанкций

0
Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские контрсанкции положительно сказались на малом и среднем бизнесе, снизив конкуренцию со стороны иностранных компаний и открыв рынок для отечественной продукции.

За космос ответишь: составлен список абсурдных требований к бизнесу
Предприниматели пожаловались в ОНФ на необоснованные претензии контрольно-надзорных органов

Согласно исследованию «Деловой России», с которым ознакомились «Известия», 40% предпринимателей видят лишь плюсы в ответных ограничительных мерах. При этом 60% считают влияние санкций в целом негативным.

По словам главы «Деловой России» Алексея Репика, санкции не лучший вариант для изменения деловой среды и развития бизнеса. Однако он обратил внимание на то, что именно благодаря ограничительным мерам отечественные предприятия с качественной продукцией смогли занять достойную нишу на российском рынке в сфере аграрной и пищевой промышленности, биотехнологий и фармацевтики.

Вместе с тем, по словам предпринимателей, в РФ сохраняются некоторые препятствия для развития бизнеса. Среди прочих они выделили бюрократию и административные барьеры, кадровый голод, в частности отток высококвалифицированных специалистов, плохое развитие городской инфраструктуры. Так, треть опрошенных пожаловались на нехватку складских комплексов и региональных распределительных центров, на неудовлетворительное качество транспортно-логистических узлов.

Подробности читайте в эксклюзивном номере «Известий» от 8 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Исследование выявило основные проблемы предпринимателей
Средство продвижения: 40% малых компаний не могут обеспечить себя транспортом
Банки заинтересованы в госсубсидировании ставок по автокредитам МСП

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017