Почти каждый второй предприниматель положительно оценил влияние контрсанкций

Российские контрсанкции положительно сказались на малом и среднем бизнесе, снизив конкуренцию со стороны иностранных компаний и открыв рынок для отечественной продукции.

Согласно исследованию «Деловой России», с которым ознакомились «Известия», 40% предпринимателей видят лишь плюсы в ответных ограничительных мерах. При этом 60% считают влияние санкций в целом негативным.

По словам главы «Деловой России» Алексея Репика, санкции не лучший вариант для изменения деловой среды и развития бизнеса. Однако он обратил внимание на то, что именно благодаря ограничительным мерам отечественные предприятия с качественной продукцией смогли занять достойную нишу на российском рынке в сфере аграрной и пищевой промышленности, биотехнологий и фармацевтики.

Вместе с тем, по словам предпринимателей, в РФ сохраняются некоторые препятствия для развития бизнеса. Среди прочих они выделили бюрократию и административные барьеры, кадровый голод, в частности отток высококвалифицированных специалистов, плохое развитие городской инфраструктуры. Так, треть опрошенных пожаловались на нехватку складских комплексов и региональных распределительных центров, на неудовлетворительное качество транспортно-логистических узлов.

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