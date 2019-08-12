Союз православных журналистов уличил клирика ПЦУ в героизации нацистов

Союз православных журналистов уличил украинского клирика в использовании нацистской символики. Как сообщили в объединении в понедельник, 12 августа, служитель непризнанной «новой церкви» Украины Сергей Ткачук также распространяет материалы, героизирующие дивизию СС «Галичина».

Внимание православных журналистов привлекли материалы, которыми Ткачук делится в соцсети Facebook. В частности, он дал ссылку на материал о «духовной опеке» Украинской греко-католической церкви над нацистской дивизией.

«Новая церковь», или так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), была образована в 2018 году на основе двух неканонических церквей — УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ей томос об автокефалии. Однако мировое православие признает только Украинскую православную церковь Московского патриархата.

В июне между УПЦ Киевского патриархата и ПЦУ разгорелся конфликт. Сначала экс-глава КП Филарет признал, что ПЦУ не является канонической церковью. После этого священнослужитель объявил о восстановлении УПЦ КП. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда Филарет обвинил «новую церковь» в захвате храмов, а ее главу Епифания назвал Иудой и заявил о создании собственного синода.