Море планов: Россия ратифицирует конвенцию по Каспию

Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря и рассчитывает на кратное увеличение товарооборота в регионе. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в рамках первого Каспийского экономического форума, который прошел в Туркмении.

Москва уделяет большое внимание расширению транспортного потенциала Каспия и считает одним из наиболее перспективных совместных проектов в данной сфере международный коридор «Север–Юг». Дальнейшее развитие транспортных коммуникаций в Каспийском регионе будет способствовать формированию общего рынка, ускорению и развитию товаропотоков.

— На состоявшейся в рамках форума конференции министров транспорта рассматривались предложения (и наше, российское предложение) о применении инновационных и информационно-навигационных технологий для расширения транспортных потоков. Это позволит без значительных инвестиций в саму «твердую» инфраструктуру, то есть в прокладку дорог, увеличить объемы грузоперевозок в масштабах региона, — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Взаимный товарооборот пяти прикаспийских стран планируется увеличить в несколько раз, в первую очередь благодаря запасам углеводородов: вместе со странами Персидского залива Каспийский регион образует так называемый энергетический эллипс, в котором сосредоточено около 70% мировых запасов нефти и 40% — природного газа.

— Но современная экономика — это не только добыча нефти и газа. Цифровые технологии, чистая энергетика, рациональное природопользование, свободное перемещение товаров и услуг — вот что сегодня делает страну сильной и конкурентоспособной, — подчеркнул глава российского правительства. –– Не только и не столько сырьевая составляющая должна определять экономический профиль наших государств. Оптимальная транспортная инфраструктура, высокотехнологичные и безопасные производства, стимулирующие меры для инвесторов, уникальные туристические продукты — именно таким должен быть Каспийский регион в XXI веке. Именно на этих направлениях нам нужно сосредоточиться в ближайшие годы. Сразу могу сказать, что Россия к такой работе готова.

Также Россия считает важным направлением развития Каспийского региона формирование общего информационно-коммуникационного пространства и реализацию совместных проектов в цифровой экономике. Еще одна перспективная область сотрудничества — туризм, потенциал которого в регионе пока задействован не в полной мере. В контексте пятистороннего сотрудничества наиболее перспективным представляется развитие круизного туризма с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

— Прекрасная природа, богатейшая история и культура — всё это позволяет Каспийскому региону занять достойное место среди самых популярных туристических направлений. Особенно если речь идет об экологическом, этнографическом, экстремальном туризме, — отметил Дмитрий Медведев. — По экспертным оценкам, Каспийское побережье может принимать не менее одного миллиона туристов ежегодно. То есть значительно больше, чем сейчас. Но для этого нужно еще многое сделать: построить недостающую инфраструктуру, создать конкурентоспособные туристические продукты, включая круизные маршруты по морю с посещением портовых городов. Недавно астраханские судостроители спустили на воду и сейчас дооборудуют круизное судно нового поколения «Петр Великий», которое выйдет в первое плавание в следующем году. На нем можно будет пройти по круговому маршруту с заходом в порты всех пяти прикаспийских стран. Или совершить круиз по Каспийскому, Черному и Азовскому морям.

Помимо этого, российская сторона завершит ратификацию конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Год назад, 12 августа 2018 года, главы стран «пятерки» подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе. Это исторический для региона документ, работа над которым велась более двадцати лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Она закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.

— Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время, — заверил Дмитрий Медведев.

После форума глава кабмина посетил Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой была представлена экспозиция России. Среди участников выставки — отечественные компании «Беспилотные системы», «СВЭЛ», «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «Татнефть», «Пермская компания нефтяного машиностроения» и «Союз-Полимер».