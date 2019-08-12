Медведев пообещал ратифицировать конвенцию о статусе Каспийского моря

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что страна в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, пишет в понедельник, 12 августа, «РИА Новости».

«Ровно год назад — 12 августа 2018 года — подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Россия намерена ратифицировать этот документ в ближайшее время», — сказал он.

30 июля президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Конвенция была подписана в казахстанском Актау 12 августа 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств. На переговорах присутствовали Владимир Путин, на тот момент лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов и глава Ирана Хасан Роухани.

Документ предоставляет исключительные права на море, а также освоение и использование его недр. Как отмечал Владимир Путин, конвенция гарантирует решение актуальных вопросов на принципах консенсуса. Кроме того, «каспийская пятерка» намерена создать собственный экономический форум для укрепления деловых контактов.

В Кремле конвенцию назвали венцом многолетней работы по разрешению спора в регионе — работа над документом велась с 1996 года. Документ уже ратифицировали Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.