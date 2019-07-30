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Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспийского моря

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во вторник, 30 июля, внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

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На данный момент документ имеет статус зарегистрированного и направленного председателю Госдумы.

Документ устанавливает режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы определения границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов.

«В соответствии с Конвенцией к основным принципам деятельности ее сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам (прибрежным государствам Каспия. — Ред.)», — говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что уточнение пределов распространения суверенитета сторон укрепит безопасность и стабильность в регионе, а также создаст благоприятные условия для расширения взаимовыгодного сотрудничества России с партнерами в различных сферах.

Конвенция была подписана в казахстанском Актау 12 августа 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств. На переговорах присутствовали Владимир Путин, на тот момент лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов и глава Ирана Хасан Роухани.

Документ предоставляет исключительные права на море, а также освоение и использование его недр. Как отмечал Владимир Путин, конвенция гарантирует решение актуальных вопросов на принципах консенсуса. Кроме того, «каспийская пятерка» намерена создать собственный экономический форум для укрепления деловых контактов.

В Кремле конвенцию назвали венцом многолетней работы по разрешению спора в регионе — работа над документом велась с 1996 года. Документ уже ратифицировали Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.

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