Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200тмлрд рублей. Об этом в понедельник, 12 августа, пишет «РИА Новости».

«Волга и, соответственно, Каспий для нас важнейшие части, важнейшей артерии жизни нашего большого государства, именно поэтому мы уделяем этому очень значительное внимание», — сказал он.

Вместе с тем, Медведев отметил, что в последние годы на развитие Волги выделялось недостаточно средств.

Ранее в понедельник премьер-министр заявил, что Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Конвенция была подписана в казахстанском Актау 12 августа 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств. На переговорах присутствовали Владимир Путин, на тот момент лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов и глава Ирана Хасан Роухани.

Документ предоставляет исключительные права на море, а также освоение и использование его недр. Как отмечал Владимир Путин, конвенция гарантирует решение актуальных вопросов на принципах консенсуса. Кроме того, «каспийская пятерка» намерена создать собственный экономический форум для укрепления деловых контактов.