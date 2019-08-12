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Средний чек россиянина при походе в магазин упал до минимума

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Средний чек жителя России при походе в магазин в июле снизился по сравнению с июнем на 10 рублей (1,8%). Как следует из данных исследовательского холдинга «Ромир», в июле среднестатистический россиянин оставлял на кассе за один поход в магазин 546 рублей.

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Специалисты называют данное снижение средней суммы чека сезонным, так как происходит снижение цен сезонной продукции. «Наибольшее снижение средний чек показал в магазинах крупных форматов», — отметили на сайте холдинга в понедельник, 12 августа.

Более других сократили единовременные траты жители городов-полумиллионников. «В полумиллионниках чек просел в июле на -3,4%. Зато его годовой рост в этом типе городов составил 8,6%»,— следует из исследования.

В Москве сумма среднего чека прибавила один рубль или 0,1% и составила 707 руб. Годом ранее средний чек в столице был выше на 1,9%. В Санкт-Петербурге за месяц средний чек потерял 0,9%, опустившись до отметки в 698 руб. А в целом за год питерский чек вырос на 1,7%.

За год средний чек подрос на 3,6%. Это изменение не дотягивает до уровня накопленной за год инфляции в 4,6%.

В мае почти четверть опрошенных россиян заявили, что в течение последнего года стали экономить на еде (24%), еще 29% признались, что вынуждены экономить на путешествиях.

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