Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек российского жителя за поход в магазин уменьшился на 10 рублей за последний месяц. Об этом 12 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».

Согласно исследованию, сумма среднего чека в июле составила 546 рублей, что на 1,8% меньше июньских показателей. Этот показатель стал самым низким значением индекса с августа 2018 года, когда средний чек равнялся 537 рублям.

Президент «Ромира» Андрей Милехин пояснил, что сокращение суммы связано с сезонным фактором. «За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств», — сказал он.

Увеличение среднего чека в июле наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе — там показатель вырос на 3,5%, до 650 рублей. На Северо-Западе он снизился на 3,2% и составил 598 рублей, на Урале и в Сибири — на 3,1%, до 559 рублей и до 462 рублей. В Приволжском округе средний чек сократился на 2,3%, до 496 рублей. В Центральном и Южном округах — на 1%, до 601 рубля и до 574 рублей.

В Москве средний июльский чек увеличился на 0,1% по сравнению с июнем, до 707 рублей, в годовом выражении показатель снизился на 1,9%. В Санкт-Петербурге чек уменьшился на 0,9%, составив 698 рублей, но вырос на 1,7% по сравнению с июлем 2018 года.

Средний чек в российских гипермаркетах снизился на 5,9%, а в супермаркетах — на 2,3%. В дискаунтерах показатель увеличился на 1,4%, в магазинах традиционной торговли — на 5,7%. В годовом выражении средний чек в гипермаркетах сократился на 0,8%, в супермаркетах вырос на 6,1%, в дискаунтерах — на 9,4%, а в традиционной торговле — на 10,6%.

Исследование «Ромира» основано на потребительских данных 40 тыс. жителей РФ и 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тыс. человек.

В мае сообщалось, что почти четверть россиян в течение последнего года стала экономить на еде.