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Китайские СМИ восхитились новейшим российским беспилотником «Охотник»

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Первый полет новейшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» имеет огромное значение для сферы разработок тяжелых разведывательно-ударных беспилотников в России. Об этом пишет китайская газета Huanqiu.

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Как отмечает автор материала Чжан Цзе, беспилотники, выполненные по схеме «летающее крыло», в последнее время стали одним из главных направлений развития мировой авиации.

«В будущем платформы для ведения разведки, наблюдения, передачи информации и ударных функций должны будут сочетать в себе скрытность и хорошие характеристики», — добавляет он.

По словам автора материала, благодаря технологии «летающее крыло» российский военный беспилотник обладает высокой эффективностью на постоянной дозвуковой скорости. Также отмечается, что подобные БПЛА становятся менее заметными из-за воздухозаборных клапанов ранцевого типа. Кроме того, у данного типа беспилотников отсутствует вертикальное хвостовое оперение, а на фюзеляже нет выдающихся систем радиолокационного отражения, добавляется в материале.

Автор статьи также выразил уверенность в том, что в будущем Россия намерена приложить серьезные усилия для проведения дальнейших испытаний.

Российская новинка активно обсуждается военными экспертами во всем мире. Ранее в августе эксперты американского издания The Drive отметили, что дизайн «Охотника» напоминает облик американского ударного самолета F-117 Nighthawk. При этом конструкция беспилотника может позволить ему летать на сверхзвуковых скоростях и использоваться в качестве ведомых в звене с новейшими Су-57.

7 августа Минобороны России опубликовало видео первого полета «Охотника». Он состоялся 3 августа и продлился более 20 минут. За это время БПЛА несколько раз облетел один из аэродромов ведомства на высоте около 600 м, после чего успешно приземлился. Отмечается, что беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

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